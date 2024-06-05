САП заявляє, що київський адвокат пропонував $200 тис. її прокурорам та детективам НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що столичного адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на спробі підкупу прокурорів САП та детективів Національного антикорупційного бюро.

Джерело: САП у Facebook, "Міллер" у Facebook

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США викрили адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань.

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Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування".

Деталі: Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

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Доповнено: Юридична компанія "Міллер" повідомила, що у вівторок відбулися слідчі дії стосовно одного з адвокатів компанії Олексія Носова.

Його підозрюють в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

У компанії зазначили, що не підозрювали та не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії, тому розривають будь-які відносини з Олексієм Носовим.