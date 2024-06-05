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САП заявляє, що київський адвокат пропонував $200 тис. її прокурорам та детективам НАБУ

Олена ІвашківСереда, 5 червня 2024, 00:43
САП заявляє, що київський адвокат пропонував $200 тис. її прокурорам та детективам НАБУ
фото ілюстраційне: Pixabay

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що столичного адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на спробі підкупу прокурорів САП та детективів Національного антикорупційного бюро.

Джерело: САП у Facebook, "Міллер" у Facebook

Дослівно: "За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США викрили адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань.

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Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування".

Деталі: Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

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Доповнено: Юридична компанія "Міллер" повідомила, що у вівторок відбулися слідчі дії стосовно одного з адвокатів компанії Олексія Носова.

Його підозрюють в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

У компанії зазначили, що не підозрювали та не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії, тому розривають будь-які відносини з Олексієм Носовим.

Теми: хабарНАБУ
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