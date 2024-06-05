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ISW: Священики РПЦ нищать ідентичність депортованих українських дітей

Олена ІвашківСереда, 5 червня 2024, 04:36
ISW: Священики РПЦ нищать ідентичність депортованих українських дітей
фото ілюстраційне: Getty Images

Спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу Kidmapping показало масштабну роль Російської православної церкви у русифікації депортованих українських дітей. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: DOXA пише, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські чиновники депортували дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованій Донецькій області до Ростовської області Росії, де їх відвідав митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Ігор Іванов), який розповідав їм про РПЦ і, схоже, спонукав їх подумати про хрещення в РПЦ. 

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Священнослужителі РПЦ також закликали депортованих українських дітей до хрещення в РПЦ і, як повідомляється, заохочували їх вступати до різних "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії.

DOXA та Kidmapping також виявили, що депортовані діти з окупованих Донецької та Луганської областей перебували у притулках РПЦ у Воронезькій області, де священнослужителі РПЦ та пов'язані з нею чиновники проводять "військово-патріотичні" заходи для депортованих дітей, щоб заохотити проросійські настрої та відрізати дітей від їхньої української ідентичності. 

Раніше ISW вже оцінював, що РПЦ відіграє важливу роль у реалізації кремлівського плану окупації України. Це поширюється на зусилля Росії з русифікації депортованих українських дітей, які проживають у Росії. 

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Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, проти якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт через її роль у сприянні депортації українських дітей, зокрема, одружена зі священиком РПЦ. Львова-Бєлова та її чоловік самі усиновили депортовану українську дитину з Маріуполя, що підкреслює особисту участь РПЦ та інших кремлівських чиновників у депортації українських дітей. 

ISW продовжує вважати, що депортація українських дітей з наміром знищити їхню українську ідентичність за допомогою таких русифікаційних проектів є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка забороняє "насильницьку передачу дітей однієї групи іншій групі", оскільки це є актом геноциду.

Ключові висновки ISW за 4 червня:

  • Окремі російські військові коментатори продовжують скаржитися на переважаючі можливості українських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою, продовжуючи наголошувати на швидких і постійних циклах тактичних і технологічних інновацій, які формують простір бою в Україні.
  • Як повідомляється, Україна і її партнери підготували документ для Глобального саміту миру в Швейцарії 15 червня, який закликає до майбутньої взаємодії з Росією з обмеженого кола питань, пов'язаних з російським вторгненням в Україну, хоча Кремль, як і раніше, навряд чи візьме участь у змістовних переговорах щодо цієї пропозиції або будь-якого ширшого врегулювання війни в Україні.
  • Росія проводить широкомасштабну кампанію гібридної війни, спрямовану проти країн НАТО, паралельно із зусиллями Росії з нарощування своїх звичайних військових можливостей у рамках підготовки до потенційного конфлікту з НАТО
  • Спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу з відкритим вихідним кодом Kidmapping висвітлює роль підтримуваної Кремлем Російської православної церкви (РПЦ) у русифікації українських дітей, яких російська влада депортувала до Росії.
  • Очільник Росії Володимир Путін 4 червня призначив першого заступника голови Ради Федерації і секретаря "Єдиної Росії" Андрія Турчака виконуючим обов'язки губернатора Республіки Алтай.
  • Новопризначений міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, за повідомленнями, запросив кількох російських військових кореспондентів і міл-блогерів зустрітися з ним, щоб залучити кількох учасників російського інформаційного простору, що викликало обмежену критику з боку відомого російського міл-блогера.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Сіверська та Донецька.
  • За повідомленнями, російські військові продовжують примусово відправляти російських військовослужбовців, у тому числі тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям, воювати в Україні.
  • Росія продовжує зусилля з мілітаризації депортованої української молоді та підготовки її до майбутньої служби в російських збройних силах.

Теми: ISWдепортація окупаціядіти
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