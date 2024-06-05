Байден зустрінеться з Зеленським у Франції, а через тиждень в Італії
Президент США Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а наступного - в Італії.
Джерело: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту літака, який вилетів до Франції
Пряма мова Саллівана: "У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії".
Деталі: 4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Нагадаємо:
- Президент Франції Еммануель Макрон прийме в Єлисейському палаці українського колегу Володимира Зеленського, який 7 червня прибуде з візитом з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.
- Візит Зеленського Макрон анонсував ще минулого тижня, водночас українська сторона його поки не підтверджувала.
- ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.