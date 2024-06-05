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Байден зустрінеться з Зеленським у Франції, а через тиждень в Італії

Олена ІвашківСереда, 5 червня 2024, 05:49
Байден зустрінеться з Зеленським у Франції, а через тиждень в Італії
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а наступного - в Італії.

Джерело: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту літака, який вилетів до Франції

Пряма мова Саллівана: "У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії".

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Деталі: 4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Теми: БайденЗеленськийСША
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