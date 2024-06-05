Ранок в Україні почався з тривоги: злітав МіГ

Влада України голошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог

Дослівно ПС: "Уся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)".

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Деталі: Коли звучить сигнал тривоги, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 7:42 тривогу скасували. Небезпека тривала близько пів години.