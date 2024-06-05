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Повітряні сили уночі збили 22 з 27 "Шахедів"

Ірина БалачукСереда, 5 червня 2024, 07:46
Повітряні сили уночі збили 22 з 27 Шахедів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 5 червня російські окупанти атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу "Шахед", 22 дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 22 "Шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях".

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Деталі: Повідомляється, що загарбники запускали дрони районів російського міста Курськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу окупантів залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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