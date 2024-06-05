ЗСУ за добу відмінусували 1 280 окупантів і 40 артилерійських систем
Середа, 5 червня 2024, 08:01
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 280 російських загарбників та знищили близько 200 одиниць ворожої техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 513 700 (+1 280) осіб,
- танків − 7 806 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 15 036 (+16) од,
- артилерійських систем − 13 385 (+40) од,
- РСЗВ − 1 092 (+0) од,
- засобів ППО − 830 (+3) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 805 (+39) од,
- крилатих ракет − 2 270 (+2) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 297 (+69) од,
- спеціальної техніки − 2 223 (+12) од.
Дані уточнюються.