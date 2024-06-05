Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Москві оштрафували іранця, який гуляв у футболці з гербом та прапором України

Станіслав ПогоріловСереда, 5 червня 2024, 11:01
У Москві оштрафували іранця, який гуляв у футболці з гербом та прапором України
фото: Getty Images

У Москві забрали до поліції та оштрафували громадянина Ірану, який з'явився в громадському місці у футболці з гербом та прапором України.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", ВВС, telegram-канал Astra

Деталі: Повідомляється, що 30-річний турист з Ірану вийшов до центру російської столиці у світшоті Balenciaga з тризубами на рукавах, прапором України з одного боку і закликом допомогти українцям з іншого боку.

Реклама:
 
ФОТО INSTAGRAM BALENCIAGA

Правоохоронці Москви забрали іранця до відділу поліції "Китай-город", де на нього склали адміністративний протокол начебто "про дискредитацію російської армії".

Також суд у Москві оштрафував громадянина Ірану на 50 тисяч російських рублів.

Нагадаємо: У липні 2022 року модний бренд Balenciaga на чолі з креативним директором Демной Гвасалія приєднався до державної ініціативи UNITED 24. В межах співпраці бренд створив світшот з українським прапором, державним гербом та фразою "Слава Україні!". Всі кошти від його продажу йдуть на відбудову України.

Теми: РосіяІрансимволіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Росія
ГУР проводить масштабну DDoS-атаку на державні установи та великі компанії РФ – джерело
ЗМІ: Колишній начальник Генштабу Молдови був інформатором ГРУ
Вибори до Європарламенту та Україна: які наративи поширює російська пропаганда в ЄС
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: