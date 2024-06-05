У Москві забрали до поліції та оштрафували громадянина Ірану, який з'явився в громадському місці у футболці з гербом та прапором України.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", ВВС, telegram-канал Astra

Деталі: Повідомляється, що 30-річний турист з Ірану вийшов до центру російської столиці у світшоті Balenciaga з тризубами на рукавах, прапором України з одного боку і закликом допомогти українцям з іншого боку.

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ФОТО INSTAGRAM BALENCIAGA

Правоохоронці Москви забрали іранця до відділу поліції "Китай-город", де на нього склали адміністративний протокол начебто "про дискредитацію російської армії".

Також суд у Москві оштрафував громадянина Ірану на 50 тисяч російських рублів.

Нагадаємо: У липні 2022 року модний бренд Balenciaga на чолі з креативним директором Демной Гвасалія приєднався до державної ініціативи UNITED 24. В межах співпраці бренд створив світшот з українським прапором, державним гербом та фразою "Слава Україні!". Всі кошти від його продажу йдуть на відбудову України.