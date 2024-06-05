Дезертирував та ошукав державу на 2,6 млн гривень: ДБР викрило правоохоронця з Луганщини

Правоохоронці викрили експрикордонника з Луганщини, який втік зі служби та, перебуваючи на тимчасово окупованій території, разом з дружиною незаконно оформив собі грошову виплату, яка призначена сім’ям військовополонених. Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 млн гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора, ДБР

Дослівно ОГП: "За даними слідства, майстер-сержант 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Старобільському районі Луганської області.

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Підозрюваний виїхав на тимчасово окуповану територію та, залучивши свою дружину, реалізував шахрайську схему".

Деталі: В ДБР повідомляється, що дружина направила до командування чоловіка документи, що його нібито захопили в полон росіяни. На підставі цих документів подружжя з липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримувало грошове забезпечення, яке передбачене для сімей військовополонених.

Таким чином вони завдали державі збитків на понад 2,6 млн гривень.

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Окрім того, зазначається, що сам зловмисник навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів так званої "ЛНР".

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру в дезертирстві та шахрайстві колишньому правоохоронцю. Також про підозру у шахрайстві його дружині. Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати.