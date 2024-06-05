Росіяни скинули керовані авіабомби на Донеччину: загинула 1 людина, ще 5 поранені

Вранці 5 червня російські військові скинули керовані авіабомби на селище Північне та місто Селидове в Донецькій області, внаслідок атак загинула 1 людина, ще 5 поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "5 червня 2024 року, о 10:20, окупаційні війська скинули на с. Північне м. Торецька, ймовірно, керовану авіаційну бомбу "КАБ-250". Влучання засобу ураження відбулось поблизу продовольчого магазину. Внаслідок атаки ворога по населеному пункту тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 44-річний чоловік. Четверо жінок віком від 68 до 86 років ушпиталені з осколковими пораненнями".

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фото: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що всі поранені одержали першу допомогу від парамедиків і направлені в лікарню.

фото: донецька ОВА

Також росіяни скинули дві керовані авіабомби по Селидовому, у результаті чого постраждала одна людина. Ще окупанти пошкодили підприємство і 2 автомобілі.