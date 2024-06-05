Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни скинули керовані авіабомби на Донеччину: загинула 1 людина, ще 5 поранені

Анастасія ПроцСереда, 5 червня 2024, 12:06
Росіяни скинули керовані авіабомби на Донеччину: загинула 1 людина, ще 5 поранені
Фото: Донецька ОВА

Вранці 5 червня російські військові скинули керовані авіабомби на селище Північне та місто Селидове в Донецькій області, внаслідок атак загинула 1 людина, ще 5 поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "5 червня 2024 року, о 10:20, окупаційні війська скинули на с. Північне м. Торецька, ймовірно, керовану авіаційну бомбу "КАБ-250". Влучання засобу ураження відбулось поблизу продовольчого магазину. Внаслідок атаки ворога по населеному пункту тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 44-річний чоловік. Четверо жінок віком від 68 до 86 років ушпиталені з осколковими пораненнями".  

Реклама:
 
фото: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що всі поранені одержали першу допомогу від парамедиків і направлені в лікарню.

 
фото: донецька ОВА

Також росіяни скинули дві керовані авіабомби по Селидовому, у результаті чого постраждала одна людина. Ще окупанти пошкодили підприємство і 2 автомобілі.

 
фото: донецька ОВА

Теми: Донецька областьжертвиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Донецька область
Розвідка Британії проаналізувала бої на Донбасі: втрати РФ великі, успіхи незначні
Росіяни обстріляли Михайлівку: серед загиблих – 12-річний хлопець
Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: жінку госпіталізовано у важкому стані
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: