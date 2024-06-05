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Кадиров призначив племінника міністром транспорту Чечні

Альона Мазуренко Середа, 5 червня 2024, 12:45
Кадиров призначив племінника міністром транспорту Чечні
Рамзан Кадиров і Адам Черхігов

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого племінника Адама Черхігова на посаду міністра транспорту, зв'язку та цифрового розвитку Чечні. Цю посаду раніше обіймав його батько - Рамзан Черхігов.

Джерело: Кадиров в Telegram, російське видання "Медуза" 

Пряма мова: "Міністром транспорту, зв'язку та цифрового розвитку ЧР замість Рамзана Черхігова призначений Адам Черхігов. Раніше Адам обіймав посаду голови комітету уряду ЧР з дошкільної освіти.

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Незважаючи на молодий вік, він має великий досвід роботи на керівних посадах і необхідні професійні навички для якісного та ефективного виконання завдань, що стоять перед міністерством. Упевнений, що Адам повністю виправдає надану йому довіру".

Деталі: Скільки років Адаму Черхігову, Кадиров у своєму телеграм-каналі не уточнив.

До призначення на посаду міністра транспорту молодший Черхігов фактично очолював регіональний фонд ім. Ахмада-хаджі Кадирова і з 2022 року був головою комітету уряду республіки з дошкільної освіти.

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Батько Адама Черхігова - чоловік старшої сестри Рамзана Кадирова Зарган Кадирової, а брат новопризначеного міністра транспорту Чечні - Ідріс Черхігов, який народився 1989 року, з 2017 року очолює УДІБДР у Чечні.

Посади на держслужбі в Чечні займають діти Кадирова, його сестри, зяті, племінники, брати різного ступеня споріднення. Декого з них призначено на високі пости на федеральному рівні.

Нагадаємо:

  • Рамзан Кадиров почав призначати своїх родичів та дітей на високі пости у владі Чечні. Зокрема, свого 18-річного сина Ахмата у травні 2024 року він призначив міністром спорту, а донька Айшат – обіймає посаду віцепрем'єра із соціальних питань. До того вона очолювала міністерство культури. У лютому 2024 року друга дочка Рамзана Кадирова, Хадіжат, була призначена першим заступником керівника адміністрації глави та уряду Чечні. 

Теми: КадировЧечня
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