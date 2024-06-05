Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Львові в потрійному ДТП перекинулось авто поліції: 7 постраждалих

Станіслав ПогоріловСереда, 5 червня 2024, 14:40
У Львові в потрійному ДТП перекинулось авто поліції: 7 постраждалих
фото: скриншот

У Львові у середу, 5 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля поліції, який перекинувся, 7 осіб шпиталізовано.

Джерело: поліція Львівської області, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Попередньо встановлено, що сьогодні, 5 червня, близько 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола відбулось зіткнення трьох автомобілів: Toyota RAV4, Škoda Octavia та службового автомобіля поліції Renault Duster, який після зіткнення перекинувся".

Реклама:
 
фото: скриншот

Деталі: За даними служби Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, з місця ДТП ушпиталили 4 поліцейських, водіїв 2 автомобілів та одну пасажирку. Попередньо у постраждалих - закриті черепно-мозкові травми, забої та садна, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

 
фото: скриншот

На місці ДТП працюють правоохоронці, встановлюються обставини події. Потерпілим надається медична допомога.

Теми: ЛьвівДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Львів
На Львівщині 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури – ОВА
"Ці люди є частиною путінської Росії": чим небезпечний форум російської опозиції
Як працює агломерація в Україні: досвід Львівщини
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: