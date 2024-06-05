ЄС може переглянути безвізовий режим з Грузією через закон про "іноагентів"

Протести в Грузії проти прийняття закону про "іноагентів" 15 травня. Ілюстративне фото: Getty Images

Посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що після прийняття скандального закону про "іноагентів" можуть переглянути безвізовий режим з країною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова дипломата в інтерв’ю порталу Movement

Деталі: Говорячи про можливі наслідки для Грузії після ухвалення скандального закону, Герчинський зазначив, що "всі варіанти – на столі".

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Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, він сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.

"Після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" ми маємо перевірити, чи діють ще умови лібералізації візового режиму щодо Грузії", – додав посол.

За його словами, для призупинення безвізу на шість місяців потрібні голоси не всіх членів, а більшості.

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"І я впевнений, що це буде розглянуто як один із варіантів, і країни-члени ухвалять рішення", – додав Герчинський.

Однак він занепокоєний тим, що у разі призупинення безвізу постраждають прості громадяни Грузії, які "заплатять дуже високу ціну".

"Я не впевнений, що це те, чого ми хочемо досягти як Європейський Союз. Це моя особиста думка. Однак рішення буде досягнуто країнами-членами найближчими тижнями", – резюмував посол.

Нагадаємо: У понеділок 3 червня у Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон" – документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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