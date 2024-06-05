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Сирський оцінив ситуацію на фронті і вважає, що в України є шанси її покращити  

Олександр ШумілінСереда, 5 червня 2024, 16:17
Сирський оцінив ситуацію на фронті і вважає, що в України є шанси її покращити  
Фото з сторінки Головнокомандувача ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках, проте, попри складну ситуацію, в української армії є шанси покращити її на свою користь.

Джерело: повідомлення Сирського

Пряма мова: "В черговий раз працював у районі активних бойових дій на Харківському та Купʼянському напрямках Східного фронту.

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Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів".

Деталі: За словами Сирського окупанти на інших напрямках росіяни проводять наступальні дії з "метою розтягування лінії активного фронту і сковування ЗСУ. На Харківському напрямку вони намагаються просуватися в бік Липців, але зазнають значних втрат та не мають успіху.

У Вовчанську, за словами головнокомандувача, головна задача ЗСУ стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед. Також українські війська намагаються змусити окупантів перейти до оборони в районі Купʼянська.

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Пряма мова: "Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону.

Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе".

Передісторія:

Теми: війна
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