Пісторіус заявив, що Німеччина не відправлятиме своїх військових в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час урядових слухань у Бундестазі повідомив, що виключає можливість відправлення німецьких військових в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Німецький міністр зробив цю заяву у відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена.

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Депутат спитав, чи поінформований німецький уряд про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України.

У відповідь на це Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання – ні та ні".

Нагадаємо: За даними ЗМІ, французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.

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Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти розміщення німецьких солдатів на території Україні.