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Пісторіус заявив, що Німеччина не відправлятиме своїх військових в Україну

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 5 червня 2024, 16:38
Пісторіус заявив, що Німеччина не відправлятиме своїх військових в Україну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час урядових слухань у Бундестазі повідомив, що виключає можливість відправлення німецьких військових в Україну. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Німецький міністр зробив цю заяву у відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена.

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Депутат спитав, чи поінформований німецький уряд про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці  можливість відправки німецьких військових до України.

У відповідь на це Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання – ні та ні".

Нагадаємо: За даними ЗМІ, французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти розміщення німецьких солдатів на території Україні.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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