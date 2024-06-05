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Більше десяти країн Євросоюзу закликали прискорити переговори про вступ України та Молдови

Олег Павлюк, Олександр ШумілінСереда, 5 червня 2024, 16:50
Більше десяти країн Євросоюзу закликали прискорити переговори про вступ України та Молдови
Фото: Getty Images

Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Деталі: Листа, ініційованого чеським міністром на ім'я міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, підписали ще 11 держав – членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина

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Підписанти високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

Вони додають, що Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дозволить скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", – підсумовує в листі чеський міністр Дворжак.

ВІДЕО ДНЯ

Як писали минулого місяця ЗМІ, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже в червні.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова також вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Читайте також: Києву готують албанський шлях до ЄС. Деталі рішення про формат вступних переговорів з Україною.

Теми: МолдоваЄвропаУкраїна
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