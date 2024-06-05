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Пошкоджений ударами РФ ліцей у Бородянці відремонтували зі збитком у понад 4 мільйони

Валентина РоманенкоСереда, 5 червня 2024, 18:16
Пошкоджений ударами РФ ліцей у Бородянці відремонтували зі збитком у понад 4 мільйони
фото поліції

Пошкоджений внаслідок ворожих атак ліцей у Бородянці на Київщині відремонтували зі збитком у понад 4 мільйони гривень - повідомлено про підозру експосадовиці Київської ОДА.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році між Київською облдержадміністрацією та підрядною організацією було укладено договір про проведення ремонту навчального закладу у Бородянці, пошкодженого внаслідок збройної агресії.

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Як з’ясувалось, підрядник необґрунтовано завищив загальну вартість металопластикових вікон та дверей, що встановлювались, на понад 7 млн гривень.

В той же час підозрювана не провела аналіз цін та підписала протокол погодження договірної ціни. Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить понад 4 млн гривень.

 

Слідчі повідомили 52-річній киянці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Згідно із санкцією статті, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерела УП, ім'я підозрюваної – Олена Ковнір. Поліція вказує, що вона вже не займає посаду керівниці відділу КОДА.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до скоєння цього злочину.

Теми: Київська областькорупціявійна
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