У Вовчанську прикордонники взяли в полон окупанта, який переховувався 21 день

Під час проведення штурмових дій у місті Вовчанськ бійці бригади "Сталевий Кордон" відбили 4 ворожі вогневі позиції, знищили 6 окупантів та 1 взяли в полон.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "На відміну від військових РФ, наші бійці ставляться до полонених відповідно до норм міжнародного права.

Реклама:

Полонений виявився уродженцем тверської області РФ, йому 34 роки та він на посаді стрільця. Він розповідає, що основна мотивація воювати в Україні це заробіток грошей та що його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області".

Деталі: Вказано, що окупант отримав поранення від скиду з дрона 12 травня та був кинутий своїми в одній з будівель Вовчанська, в якому він переховувався 21 день від українських захисників.