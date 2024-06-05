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У Вовчанську прикордонники взяли в полон окупанта, який переховувався 21 день

Валентина РоманенкоСереда, 5 червня 2024, 18:34
У Вовчанську прикордонники взяли в полон окупанта, який переховувався 21 день
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Під час проведення штурмових дій у місті Вовчанськ бійці бригади "Сталевий Кордон" відбили 4 ворожі вогневі позиції, знищили 6 окупантів та 1 взяли в полон.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "На відміну від військових РФ, наші бійці ставляться до полонених відповідно до норм міжнародного права.

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Полонений виявився уродженцем тверської області РФ, йому 34 роки та він на посаді стрільця. Він розповідає, що основна мотивація воювати в Україні це заробіток грошей та що його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області".

Деталі: Вказано, що окупант отримав поранення від скиду з дрона 12 травня та був кинутий своїми в одній з будівель Вовчанська, в якому він переховувався 21 день від українських захисників.

Теми: Харківська областьвійнаПрикордонна служба
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