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Армія РФ завдала удару по рекреаційній інфраструктурі Одещини

Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 18:55
Армія РФ завдала удару по рекреаційній інфраструктурі Одещини
Фото - Одеська обласна прокуратура

Російська армія 5 червня здійснила ракетну атаку на Одеську область, під ударом опинилась цивільна інфраструктура.

Джерело: керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в коментарі "Суспільному"

Деталі: За його словами, пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком. Заклад не працював. Попередньо інформації про травмованих чи загиблих немає.

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Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 16:57. Через кілька хвилин у Повітряних силах попередили про загрозу балістики з Криму, слідом за цим — що в напрямку Одещини рухається швидкісна ціль. Близько 17:00 в Одесі чули вибух.

Оновлено: В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що удар був по курортному селищі у Білгород-Дністровському районі. 

Дослівно: "За даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили РФ завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини. Ворог поцілив по об’єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі".

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Теми: війнаОдеська область
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