Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Покровський напрямок залишається найгарячішим, ворог атакував 19 разів

Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 20:52

Російські війська станом на 19:30 5 червня атакують по всій лінії фронту, концентрують зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках. Кількість атак за добу на фронті зросла до 81.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні п’ять разів намагалися вибити наших воїнів з позицій. Чотири ворожі атаки українські захисники успішно відбили, одна, у районі Вовчанська, - триває. Противник за сьогодні втратив на напрямку 114 осіб живої сили. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, сім БпЛА, шість одиниць спецтехніки та чотири ворожих склади з боєприпасами.

Реклама:

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини – тривають бойові дії. Загалом, загарбники наростили кількість штурмових дій на Куп’янському напрямку до 12. 10 атак вже відбито. Станом на зараз ворог втратив 86 осіб вбитими та пораненими, знищено три російських бойових броньованих машини та автомобіль".

Деталі: На Лиманському напрямку окупанти провели 7 атак. У Серебрянському лісі тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського.

Покровський напрямок залишається найгарячішим, за даними військових. Кількість ворожих атак зросла до 19. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола.

ВІДЕО ДНЯ

На Оріхівському напрямку ворог тисне у районах Малої Токмачки і Щербаків – за сьогодні відбито вже п’ять ворожих атак.

Теми: Генштаббойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Генштаб
Генштаб назвав найгарячіші точки фронту: особливо активний ворог на Покровському напрямку
Генштаб: Найбільша активність російських окупантів в районі Очеретиного
Генштаб: Найбільше боїв за добу відбулось на Покровському напрямку
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: