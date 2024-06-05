Генштаб: Покровський напрямок залишається найгарячішим, ворог атакував 19 разів

Російські війська станом на 19:30 5 червня атакують по всій лінії фронту, концентрують зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках. Кількість атак за добу на фронті зросла до 81.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні п’ять разів намагалися вибити наших воїнів з позицій. Чотири ворожі атаки українські захисники успішно відбили, одна, у районі Вовчанська, - триває. Противник за сьогодні втратив на напрямку 114 осіб живої сили. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, сім БпЛА, шість одиниць спецтехніки та чотири ворожих склади з боєприпасами.

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Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини – тривають бойові дії. Загалом, загарбники наростили кількість штурмових дій на Куп’янському напрямку до 12. 10 атак вже відбито. Станом на зараз ворог втратив 86 осіб вбитими та пораненими, знищено три російських бойових броньованих машини та автомобіль".

Деталі: На Лиманському напрямку окупанти провели 7 атак. У Серебрянському лісі тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського.

Покровський напрямок залишається найгарячішим, за даними військових. Кількість ворожих атак зросла до 19. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола.

ВІДЕО ДНЯ

На Оріхівському напрямку ворог тисне у районах Малої Токмачки і Щербаків – за сьогодні відбито вже п’ять ворожих атак.