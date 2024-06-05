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Міноборони: 1 мільйон 600 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані

Валентина РоманенкоСереда, 5 червня 2024, 20:53
Міноборони: 1 мільйон 600 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані
ілюстрація "Армія Inform"

Станом на 5 червня, за даними Міністерства оборони, близько 1 мільйона 600 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані, з них більше 1 млн 400 тисяч – через додаток "Резерв+".

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Близько 1 мільйона 600 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані, з них більше 1 млн 400 тис. зробили це через мобільний застосунок "Резерв+".

Тобто можемо констатувати, що цифровізація є повністю зручним форматом для наших громадян. Є абсолютна довіра до цифрового інструменту".

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Деталі: Черногоренко зазначила, що далі Міноборони буде рухатися до того, щоб 18 червня прирівняти інформацію з реєстру "Оберіг", до електронного військово-облікового документа.

"Це дозволить зробити QR-код. Ще раз нагадую і анонсую, що 18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде запитати свою інформацію з "Оберега", отримати його вже з QR-кодом, і розраховувати на те, що це вже буде рівноцінний військово-обліковий документ", - додала вона.

За словами заступниці міністра, зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і додаткове обладнання для цього не знадобиться.

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Черногоренко зазначила, що додаток "Резерв+" доступний у 176 країнах. За інформацією Міноборони, майже 19 тисяч військовозобов'язаних за кордоном оновили свої дані.

Лідирують у цьому Польща, Німеччина, Канада, США та Чехія.

Теми: мобілізаціяМіноборони
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