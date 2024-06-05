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Швейцарія і країни Глобального Півдня протискають невигідне Україні рішення Саміту миру

Сергій Сидоренко, Іванна КостінаСереда, 5 червня 2024, 20:58

Під тиском Швейцарії та країн Глобального Півдня до проєкту рішення Саміту миру внесли невигідні Україні поправки, які загрожують безальтернативному статусу формули миру президента Володимира Зеленського і відкривають шлях до інших мирних ініціатив.

Джерело: стаття "Європейської правди" Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути

Деталі: Як стало відомо, рішення саміту, якщо буде схвалене у редакції, з якою мали змогу ознайомитися деякі ЗМІ, точно не відповідатиме українським амбіціям.

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Швейцарія, яка приймає саміт, врахувала у проєкті рішення пропозиції ключових гравців (та й сама додали кілька не дуже добрих для Києва правок) та розіслала те, що вийшло, у столиці держав-учасниць для остаточної процедури узгодження перед тим.

За даними ЄП, цей документ "повністю руйнує ідею Саміту миру". Але Україна під тиском Берна і інших країн відмовилась від власних планів.

"Ключова зміна – це те, що "мирний план Зеленського" перестав бути безальтернативним або навіть ключовим документом для врегулювання війни", – йдеться у статті.

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Тепер йдеться про те, що учасники саміту ґрунтуються на "українській формулі миру та інших мирних пропозиціях", без особливої ролі будь-якої з них. Таким чином ініціативи на кшталт китайської, окремі позиції якої нагадували формулу капітуляції України, отримують рівно таку ж легітимність, як і український "мирний план".

"З проєкту вичистили також усі пункти, які могли служити місточком до "мирного плану Зеленського", як-от перелік його пунктів", – йдеться також у статті.

Окрім того, саміт сконцентрується лише на трьох вузьких питаннях (ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених), які є в українській "формулі миру", але виконання яких не дотичне до досягнення миру.

Швейцарська сторона пояснила, що такий вузький вибір зробили для того, щоби "полегшити досягнення консенсусу". Однак це несе додаткові загрози для України, зокрема, у питанні подальшого долучення РФ до переговорного процесу і умов, необхідних для цього.

"Тобто для того, щоби Росія перетворилася з агресора на учасника мирних переговорів, потрібно втілити не визначені "заходи зі зміцнення довіри" лише за тематикою "ядерки" і морської безпеки, та щодо обміну полоненими", – йдеться у статті.

При цьому в обсязі вимог за "ядерним блоком" Україна пішла на суттєві поступки: з проєкту рішення викреслили усі згадки про звільнення або демілітаризацію Запорізької АЕС. 

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.

Також дивіться відео Саміт миру: Є РІШЕННЯ. Документ про Україну, який ухвалять на зустрічі з Зеленським у Швейцарії

Теми: формула мирувійна
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