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Путін пригрозив, що може завдавати удари по країнах, які постачають Україні зброю

Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 22:23
Путін пригрозив, що може завдавати удари по країнах, які постачають Україні зброю
Путін на зустрічі з представниками інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі. Фото - тасс

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по "чутливих" об’єктах країн, що постачають зброю Україні.

Джерело: під час зустрічі з представниками інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі ввечері 5 червня повідомляє ТАСС

Деталі: Російський лідер зазначив, що Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. Втім РФ начебто "думає над тим, що відповідь може бути асиметрична" на такі удари по Росії та постачання далекобійної зброї в Україну.

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Він також фантазує, що США начебто повинні припинити поставляти Україні зброю і тоді "конфлікт закінчиться через два-три місяці".

Згадав він і про західних інструкторів, які, за словами Путіна, "зазнають втрат в Україні".

Теми: РосіяПутін
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