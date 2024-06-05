Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Париж готує відповідь Росії через заяви про французьких інструкторів в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 22:40
Париж готує відповідь Росії через заяви про французьких інструкторів в Україні
Фото - Getty Images

Міністерство закордонних справ Франції висловило обурення заявами речника російського посольства Александра Макогонова про те, що французькі інструктори в разі прибуття в Україну стануть "легітимними цілями" для російських сил.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: В етері цього французького телеканалу речник посольства Росії в Парижі Макогонов сппробував застерегти від відправки французьких інструкторів в Україну.

Реклама:

"Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитися і вбивати росіян, вони, природно, стануть легітимною ціллю", – сказав росіянин.

Ці слова різко прокоментував заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан.

"Це обурливі заяви, які не залишаться без відповіді", – цитує Лемуана BFMTV. Він додав, що наразі французьке МЗС веде дискусії про відповідь, яку повинен дати Париж, але відмовився говорити про деталі.

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Стверджується, що про таке рішення Париж може оголосити якраз із нагоди візиту Зеленського.

Читайте також: Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон опановує нову роль у допомозі Україні.

Теми: ФранціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоУ Telegram стався збій

Зеленський: Росіянам не вдалося реалізувати Харківську операцію

Графіки відключень 9 червня застосовуватимуть увечері

З оборонних підприємств на фронт забирають дефіцитних спеціалістів

Глава МЗС Британії поспілкувався з пранкером, який видавав себе за Порошенка

Залужний завершує підготовку до роботи у Британії – Кулеба

Усі новини...
Франція
ЗМІ: У Франції затримали громадянина України та Росії із вибухівкою в готелі
Байден у Франції обговорить з Макроном підтримку України
Візит Зеленського до Парижа відбудеться у п’ятницю, стали відомі деталі
Останні новини
23:34
Саудівці передадуть 60% акцій найбільшої нафтової компанії світу Aramco іноземним фондам
23:30
тест"Бредлі" чи "Леопард"? Чи впізнаєте ви зброю Сил Оборони
23:19
На Покровському напрямку росіяни намагаються прорватися на Євгенівку і Новоолександрівку – Генштаб
22:58
10-річна Аліна під час обстрілів заспокоювала братів і сестер. Тепер вона мріє "зменшувати людський біль"
22:41
оновленоУ Telegram стався збій
22:18
мапаУ неділю в Україні спекотно, в низці областей дощі та грози
22:01
футболОлімпійська збірна України обіграла Панаму
21:46
Партія Орбана стала найбільшим рекламодавцем Google у ЄС, поширюючи антизахідні наративи
21:29
Росіяни скинули вибухівку на "швидку" на Херсонщині, постраждав водій
20:55
Суперник Орбана зібрав велелюдний мітинг у Будапешті напередодні євровиборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: