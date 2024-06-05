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Politico: Україна просить США та партнерів активізувати навчання пілотів F-16

Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 23:22
Politico: Україна просить США та партнерів активізувати навчання пілотів F-16
F-16. фото - Getty Images

Видання Politico пише, що наразі партнери не навчають достатньо українських пілотів для керування F-16, зважаючи на кількість винищувачів, яку незабаром передадуть Україні.

Джерело: Politico

Деталі: Видання стверджує, що Україна говорить про 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Втім адміністрація Байдена повідомила, що не має достатню кількість місць – може прийняти максимум 12 пілотів-стажерів.

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Два інших заклади в Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

За даними видання, під час серії зустрічей і дзвінків протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткову кількість пілотів на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Арізона. Американські законодавці також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання.

Але США повідомили українським військовим, що інші країни теж стоять у черзі для підготовки на F-16, вони не можуть порушити свої зобов’язання перед цими країнами.

За словами речниці ВПС США, до кінця вересня Національна гвардія планує підготувати 12 українських пілотів на базі в Тусоні.

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Неназваний колишній чиновник повідомив, що з такими темпами Україна не матиме повної ескадрильї підготовлених пілотів до кінця 2025 року.

Теми: винищувачіавіаСША
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