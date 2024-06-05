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На півдні України фіксували російські безпілотники

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСереда, 5 червня 2024, 23:40
На півдні України фіксували російські безпілотники
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 5 червня на півдні України Повітряні сили фіксували російські ударні дрони. Повітряна тривога тривала близько п'яти годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:47 військові повідомили про групи БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській області, рухаються в північно-західному напрямку.

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О 23:19 повідомили про чергову групу ворожих БпЛА на Херсонщині, які рухаються у напрямку Дніпропетровщини.

О 23:21 стало відомо про групу ударних безпілотників у напрямку Одещини. 

00.01 військові повідомили, що група БпЛА вже перебуває на Одещині, вона рухається в північному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.42 група ударних БпЛА з Одещини прямувала у Вінницьку область.

00.45 окупанти запустили чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Дрони також були зафіксовані у Хмельницькій, Чернівецькій та Херсонській областях.

О 4.17 пролунав відбій загрози БпЛА

Теми: Шахедбезпілотникиповітряна тривога
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