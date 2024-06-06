У Чехії пасажирський потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним: четверо людей загинуло
У Чехії пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував у Чоп в Україні, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo: четверо людей загинуло і десятки отримали поранення.
Джерело: чеський портал новин iDNES
Деталі: Аварія трапилася біля нової станції Пардубіце.
На місці події працюють усі екстрені служби.
Прес-секретар пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка у своїй відповіді на запит телеканалу CT24 повідомив про "двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані". Проте годину після опівночі прес-секретар рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.
Серед десятків постраждалих – діти. У рятувальній операції було задіяно гелікоптери: перший прибув близько 11:30 за місцевим часом, наступний - годиною пізніше.
На місці зіткнення працюють 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.
Пряма мова прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала у X: "Зіткнення поїздів - це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим".