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У Чехії пасажирський потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним: четверо людей загинуло

Олена ІвашківЧетвер, 6 червня 2024, 02:56
У Чехії пасажирський потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним: четверо людей загинуло
Лобове зіткнення потягів у Чехії, фото: Криштоф Женати, МФ ДНЕС

У Чехії пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував у Чоп в Україні, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo: четверо людей загинуло і десятки отримали поранення.

Джерело: чеський портал новин iDNES

Деталі: Аварія трапилася біля нової станції Пардубіце.

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На місці події працюють усі екстрені служби.

Прес-секретар пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка у своїй відповіді на запит телеканалу CT24 повідомив про "двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані". Проте годину після опівночі прес-секретар рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

Серед десятків постраждалих – діти. У рятувальній операції було задіяно гелікоптери: перший прибув близько 11:30 за місцевим часом, наступний - годиною пізніше.

ВІДЕО ДНЯ

На місці зіткнення працюють 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.

Пряма мова прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала у X: "Зіткнення поїздів - це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим".

Теми: ЧехіяДТПзалізниця
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