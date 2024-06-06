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Суд штату Джорджія відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори

Олена ІвашківЧетвер, 6 червня 2024, 05:37
Суд штату Джорджія відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Справа про втручання у вибори в штаті Джорджія проти Дональда Трампа та кількох співвідповідачів офіційно призупинена, поки розглядається питання про усунення окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс в апеляційному суді.

Джерело: MSNBC

Деталі: Наказ про призупинення справи, виданий апеляційним судом штату в середу, з'явився після того, як раніше цього тижня суд призначив орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень. 

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Це означає, що до виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії не відбудеться.

Передісторія:

Теми: ТрампСША
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