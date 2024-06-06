Суд штату Джорджія відклав розгляд справи про втручання Трампа у вибори
Четвер, 6 червня 2024, 05:37
Справа про втручання у вибори в штаті Джорджія проти Дональда Трампа та кількох співвідповідачів офіційно призупинена, поки розглядається питання про усунення окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс в апеляційному суді.
Джерело: MSNBC
Деталі: Наказ про призупинення справи, виданий апеляційним судом штату в середу, з'явився після того, як раніше цього тижня суд призначив орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень.
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Це означає, що до виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії не відбудеться.
Передісторія:
- Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп уже обіцяє оскаржити вирок.
- Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.
- Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.