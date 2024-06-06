ISW: артснаряди вже "просочилися" на фронт, але щоб побачити ефект потрібен час

Артилерійські боєприпаси, які надав Захід, почали надходити до українських військ на фронті, хоча і не в достатніх обсягах.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), Telegraph

Деталі: Українські солдати, які діють поблизу Вовчанська (на північний схід від Харкова), повідомили Telegraph, що боєприпаси, надані Заходом, почали надходити на їхню ділянку фронту, але російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах.

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Один український солдат сказав журналістам, що російські сили все ще зберігають перевагу в артилерії п'ять до одного.

Інший український солдат повідомив естонському виданню ERR, що боєприпаси, надані Заходом, почали "просочуватися" на лінію фронту, але ще не набули значних масштабів. Український солдат заявив, що російські війська продовжують мати "значну перевагу" в боєприпасах.

За оцінками ISW, російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі. Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час.

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