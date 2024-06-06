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Жадан підтвердив, що приєднався до лав Нацгвардії

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 червня 2024, 08:08
Жадан підтвердив, що приєднався до лав Нацгвардії
Сергій Жадан. фото Дмитра Ларіна, УП

Письменник і волонтер, фронтмен гурту "Жадан і собаки", Сергій Жадан вступив на службу до лав Національної гвардії.

Джерело: офіційна сторінка Жадана у Facebook

Пряма мова: "Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу)".

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Деталі: Також про своє рішення приєднатися до лав НГУ повідомив у соцмережі й інший учасник гурту "Жадан і собаки" Євген Турчинов.

Що передувало: В кінці березня 2024 року низка видань поширили інформацію, що український письменник Сергій Жадан мобілізується до лав Нацгвардії. Водночас сам письменник ці дані офіційно не підтвердив.

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Нагадаємо: В 2023 році Жадан увійшов до списку лідерів УП-100.

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Теми: мобілізаціявійнаНацгвардія
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