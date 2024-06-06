У Палаті представників вважають, що США мають дати Україні свободу дій у застосуванні зброї

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що нинішній підхід "часткових дозволів" Україні на використання американської зброї неправильний, і планує піднімати це питання у спілкуванні з Білим домом.

Джерело: "Європейська правда", Джонсон у коментарі "Голосу Америки"

Деталі: Джонсон заявив, що Білий дім мав би не займатись "мікроменеджментом", і що підніматиме це питання у діалозі з адміністрацією Байдена.

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"Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", – заявив Джонсон.

Раніше того ж дня лідери демократів у Палаті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті.

Перед тим голова комітету з міжнародних відносин Палати представників, конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що логіка американської адміністрації ускладнює ефективне застосування Україною того, що надають США.

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"Ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх – це суперечить намірам Конгресу… Джейк Салліван (радник Білого дому з нацбезпеки – ред.) використовує цей половинчастий підхід протягом останніх двох років", – прокоментував Маккол, нагадавши, як на перших етапах війни усі види озброєння вважали "надто провокативними".

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