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Окупанти за добу убили 4 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукЧетвер, 6 червня 2024, 08:32
Окупанти за добу убили 4 цивільних на Донеччині
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

4 людини загинули та 14 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області минулої доби.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратора у Facebook

Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних! За 5 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення". 

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Фото прокуратури 

Деталі: За його даними, загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили на Донеччині щонайменше 1 991 мешканця та поранили щонайлегше 4 991.

Філашкін підкреслює, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині може бути більшою, бо названі цифри не враховують загиблих і поранених загарбниками у Маріуполі та Волновасі. 

 
Фото прокуратури 

Донецька обласна прокуратора додала, що росіяни обстрілювали Селидове та Бересток увечері 5 червня, у результаті чого одна людина загинула та 9, серед яких дитина, дістали поранення. 

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Фото прокуратури 

По житловому кварталу Селидового загарбники вдарили о 22:10. Поранені 6 цивільних у віці від 43 до 71 року. Також пошкоджені 10 п’ятиповерхових і 2 дев’ятиповерхових будинків. Тип засобу ураження встановлюється. 

 
Фото прокуратури 

О 22:25 5 червня окупанти обстріляли с. Бересток Іллінівської громади. Снаряд поцілив по приватному будинку. Під завалами загинув 35-річний чоловік. Його 61-річна матір, дружина 33 років та 3-річний син дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

 
Фото прокуратурИ

За попередніми даними, окупанти вдарили керованою авіабомбою "УМПБ Д-30 СН". Руйнувань зазнали житлові будинки й автомобілі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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