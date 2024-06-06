Окупанти за добу убили 4 цивільних на Донеччині

4 людини загинули та 14 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області минулої доби.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратора у Facebook

Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних! За 5 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення".

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Фото прокуратури

Деталі: За його даними, загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили на Донеччині щонайменше 1 991 мешканця та поранили щонайлегше 4 991.

Філашкін підкреслює, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині може бути більшою, бо названі цифри не враховують загиблих і поранених загарбниками у Маріуполі та Волновасі.

Фото прокуратури

Донецька обласна прокуратора додала, що росіяни обстрілювали Селидове та Бересток увечері 5 червня, у результаті чого одна людина загинула та 9, серед яких дитина, дістали поранення.

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Фото прокуратури

По житловому кварталу Селидового загарбники вдарили о 22:10. Поранені 6 цивільних у віці від 43 до 71 року. Також пошкоджені 10 п’ятиповерхових і 2 дев’ятиповерхових будинків. Тип засобу ураження встановлюється.

Фото прокуратури

О 22:25 5 червня окупанти обстріляли с. Бересток Іллінівської громади. Снаряд поцілив по приватному будинку. Під завалами загинув 35-річний чоловік. Його 61-річна матір, дружина 33 років та 3-річний син дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Фото прокуратурИ

За попередніми даними, окупанти вдарили керованою авіабомбою "УМПБ Д-30 СН". Руйнувань зазнали житлові будинки й автомобілі.