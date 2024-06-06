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СБУ затримала любителя "рашизму", який шпигував за ЗСУ у Вовчанську

Альона Мазуренко Четвер, 6 червня 2024, 10:37
СБУ затримала любителя рашизму, який шпигував за ЗСУ у Вовчанську
фото: СБУ

Служба безпеки України затримала інформатора Росії, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ на Харківщині.

Джерело: СБУ 

Дослівно: "Поплічник агресора відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи сил оборони.

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Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку".

Деталі: Щоб виконати завдання росіян чоловік обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців.

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Він також випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми.

Потім чоловік телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі.

СБУ затримала його у власному помешканні.

За даними контррозвідки СБУ, затриманий є ідейним прихильником "рашизму", якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

До активної розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів він долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Теми: Харківська областьвійнаколаборантишпигунство
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