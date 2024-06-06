Морпіхи взяли в полон групу російських штурмовиків у Вовчанську

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захопили в полон групу російських військовослужбовців у Вовчанську Харківської області.

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП

Дослівно: "В ході блискавичної контратаки морпіхів-білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків.

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Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень!".

Нагадаємо: На Харківському напрямку тривають вуличні бої у місті Вовчанськ. Сили оборони щодня відбивають ворожі штурми.