Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Морпіхи взяли в полон групу російських штурмовиків у Вовчанську

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 червня 2024, 10:37
Морпіхи взяли в полон групу російських штурмовиків у Вовчанську
ШЕВРОН 36 ОБРМП. ФОТО - "АРМІЯ INFORM"

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захопили в полон групу російських військовослужбовців у Вовчанську Харківської області.

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП

Дослівно: "В ході блискавичної контратаки морпіхів-білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків.

Реклама:

Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень!".

Нагадаємо: На Харківському напрямку тривають вуличні бої у місті Вовчанськ. Сили оборони щодня відбивають ворожі штурми.

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Харківська область
СБУ затримала любителя "рашизму", який шпигував за ЗСУ у Вовчанську
У Вовчанську прикордонники взяли в полон окупанта, який переховувався 21 день
З Золочівської громади Харківщини примусово вивозять дітей на випадок наступу РФ
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: