Україна очікує, що Польща розблокує КПП "Рава-Руська"

Державна прикордонна служба очікує, що о 14:00 польські фермери мають припинити блокування на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Джерело: "Європейська правда", речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, Укрінформ

Деталі: За його словами, наразі блокування триває. Протестувальники знаходяться на певній відставні від кордону на автошляху, яким можна доїхати до кордону, і перешкоджають руху для вантажних транспортних засобів.

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Зокрема, як зазначив представник Держприкордонслужби, протягом минулої доби протестувальники не пропустили до Польщі жодну вантажівку.

"Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні , як це анонсувалося, яку інформацію ми мали від польських колег, що саме о 14 годині сьогодні ці дії мають припинитися", – сказав Демченко.

Як відомо, з 4 червня на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України.

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Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня, після прохання глави уряду Туска.

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