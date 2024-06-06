Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна очікує, що Польща розблокує КПП "Рава-Руська"

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 6 червня 2024, 12:27
Україна очікує, що Польща розблокує КПП Рава-Руська
"РАВА-РУСЬКА". Ілюстративне ФОТО ДПСУ

Державна прикордонна служба очікує, що о 14:00 польські фермери мають припинити блокування на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Джерело: "Європейська правда", речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, Укрінформ

Деталі: За його словами, наразі блокування триває. Протестувальники знаходяться на певній відставні від кордону на автошляху, яким можна доїхати до кордону, і перешкоджають руху для вантажних транспортних засобів.

Реклама:

Зокрема, як зазначив представник Держприкордонслужби, протягом минулої доби протестувальники не пропустили до Польщі жодну вантажівку.

"Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні , як це анонсувалося, яку інформацію ми мали від польських колег, що саме о 14 годині сьогодні ці дії мають припинитися", – сказав Демченко.

Як відомо, з 4 червня на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня, після прохання глави уряду Туска.

Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.

Теми: Польщакордонблокада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Польща
У Польщі – скандал через покарання прикордонників, які стріляли під час сутички з мігрантами
У Польщі на курган Костюшка повернули прапор України, який зняв проросійський депутат
У Польщі антиукраїнський депутат зняв прапор України з кургану Костюшка
Останні новини
06:13
Чехія відкриє культурний центр на Тайвані
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: