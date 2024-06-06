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Сійярто в Росії заявив, що поїде на Саміт миру в Швейцарії

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 6 червня 2024, 12:41
Сійярто в Росії заявив, що поїде на Саміт миру в Швейцарії
ПЕТЕР СІЙЯРТО, ФОТО GETTY IMAGES

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, який нараз перебуває на економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі, оголосив, що Угорщина візьме участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру.

Джерело: Telex, "Європейська правда"

Деталі: За словами Сійярто, Угорщина буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ, тобто поїде він сам.

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Водночас він знову висловив розчарування тим, що Росію на саміт не запросили.

"Ми вважаємо, що реальні результати були б досягнуті, якби всі були за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля швейцарців, ми візьмемо участь на рівні міністра закордонних справ", – сказав глава угорського МЗС.

Також, як зазначив Сійярто, причиною його участі є те, що Угорщина виступає за мир і братиме участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному.

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Раніше він заявляв, що Угорщина не ухвалила рішення, чи братиме участь у Саміті миру, оскільки не бачить в ньому сенсу без запрошення РФ.

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Теми: УгорщинаУкраїнаРосіявійна
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