В Росії дрон поцілив у Грайворонську адміністрацію 

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що будівлю адміністрації Грайворонського міського округу атакував дрон-камікадзе.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "У місті Грайворон дрон-камікадзе атакував будівлю адміністрації Грайворонського міського округу.

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Безпілотник противника впав і здетонував у внутрішньому дворі. Постраждав співробітник адміністрації - Максим Михайлович Моісеєв, заступник начальника відділу транспорту і дорожнього господарства адміністрації Грайворонського міського округу.

За попередньою інформацією, у чоловіка контузія. Колеги доправляють потерпілого до Грайворонської ЦРЛ".

Деталі: За його словами, у будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, також осколками посічено два автомобілі.

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На місці працюють оперативні служби.