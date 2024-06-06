В Росії дрон поцілив у Грайворонську адміністрацію
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що будівлю адміністрації Грайворонського міського округу атакував дрон-камікадзе.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова: "У місті Грайворон дрон-камікадзе атакував будівлю адміністрації Грайворонського міського округу.
Безпілотник противника впав і здетонував у внутрішньому дворі. Постраждав співробітник адміністрації - Максим Михайлович Моісеєв, заступник начальника відділу транспорту і дорожнього господарства адміністрації Грайворонського міського округу.
За попередньою інформацією, у чоловіка контузія. Колеги доправляють потерпілого до Грайворонської ЦРЛ".
Деталі: За його словами, у будівлі адміністрації та в котельні вибито вікна, також осколками посічено два автомобілі.
На місці працюють оперативні служби.