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Росіяни обстріляли Донеччину: 1 загибла, 3 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 6 червня 2024, 13:44
Росіяни обстріляли Донеччину: 1 загибла, 3 поранених
ФОТО З TELEGRAM ВАДИМА ФІЛАШКІНА

1 людина загинула і 3 дістали поранення у результаті російських обстрілів півночі Донеччини вдень 6 червня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.

Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок". 

 
Фото з Telegram Вадима Філашкіна 

Деталі: Крім того, за словами голови ОВА відомо про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади. 

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Фото з Telegram Вадима Філашкіна 

Філашкін підкреслив, що всі Донеччина − це "суцільна гаряча точка", і закликав місцевих мешканців евакуюватися.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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