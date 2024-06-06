Росіяни обстріляли Донеччину: 1 загибла, 3 поранених

1 людина загинула і 3 дістали поранення у результаті російських обстрілів півночі Донеччини вдень 6 червня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram



Пряма мова Філашкіна: "У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.



Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок".

Фото з Telegram Вадима Філашкіна

Деталі: Крім того, за словами голови ОВА відомо про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.

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Фото з Telegram Вадима Філашкіна

Філашкін підкреслив, що всі Донеччина − це "суцільна гаряча точка", і закликав місцевих мешканців евакуюватися.