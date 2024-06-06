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Польські фермери не розблокують у визначений час КПП "Рава-Руська – Гребенне"

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 червня 2024, 13:47
Польські фермери не розблокують у визначений час КПП Рава-Руська – Гребенне
"Рава-Руська". фото ДПСУ

Польські фермери вирішили продовжити до кінця доби 6 червня блокування руху українських вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться.

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За результатами зустрічі з польськими колегами, вони повідомили, що попередньо розблокування руху для вантажних транспортних засобів по напрямку польського пункту пропуску "Гребенне" учасниками акції на території Польщі має відбутися о 00:00 07.06.24 року (за київським часом)".

Деталі: За словами Демченка, на даний час ситуація не змінюється: польські фермери не пропускають вантажівки в бік Польщі. В бік України незначна кількість вантажних транспортних засобів перетинає кордон, за минулу добу це було близько 60.

Станом на ранок в черзі на території Польщі перебувало близько 50 ваговозів.

Теми: ПольщаблокадаПрикордонна служба
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