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Росіяни рвуться до життєво важливої траси на Костянтинівку – "Хортиця"

Альона Мазуренко Четвер, 6 червня 2024, 14:13
Росіяни рвуться до життєво важливої траси на Костянтинівку – Хортиця
фото: "Суспільне"

Російські окупанти намагаються розвинути наступ і вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб підійти до життєво важливої траси на Костянтинівку.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Основні зусилля російських військ зосереджуються певно на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога...

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Ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.

Ну і звісно, після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку".

Деталі: За словами Волошина, Покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії фронту. За минулий тиждень там відбулося майже 220 атак. За минулу добу там відбулося 32 атаки, станом на ранок 6 червня 4 атаки було відбито і 6 боєзіткнень ще тривають.

Теми: Збройні силиокупаціявійна
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