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ДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 червня 2024, 15:46
ДБР: У міграційників, які заробляли на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн
фото ДБР

На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях: керівник спільно з підлеглим вимагали у громадянина Молдови 20 000 доларів США за допомогу уникнути депортації.

Джерело: ДБР, Одеська обласна прокуратура

Деталі: У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація.

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Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді.

Двом працівникам ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

 

Суд обрав чиновникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику - 7 млн грн.

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У ДБР кажуть, що за місцем роботи та проживання посадовців було проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

 

Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення, додають у Бюро.

 

Наразі вирішуються питання щодо відсторонення підозрюваних від займаних посад та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

Теми: ДБРМіграційна службакорупціяОдеська область
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