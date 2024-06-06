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Внаслідок російської атаки по Нікополю постраждали троє людей

Анастасія ПроцЧетвер, 6 червня 2024, 16:32
Внаслідок російської атаки по Нікополю постраждали троє людей
ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОВА

У результаті російської атаки по Нікополю Дніпропетровської області поранені чоловіки 49 і 47 років та 85-річна жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Через атаку дрону-камікадзе поранені чоловіки 49 і 47 років. Лікуються амбулаторно. Під час артобстрілу дісталося й 85-річній жінці. Оговтуватиметься вдома".

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фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Також окупанти потрощили будинку, понівечили теплицю, сонячні панелі й лінії електропередач. Знищений екскаватор, ще один – пошкоджений.

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Теми: Нікопольобстріл
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