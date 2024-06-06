У Києві ексвійськовий напав на представника ТЦК
У Києві затримали колишнього військового, який встряв у конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця – представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Джерело: Київський міський ТЦК та СП, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За версією представників ТЦК, ввечері 5 червня біля метро "Хрещатик" до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.
Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.
Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг, зазначають у ТЦК та СП.
5 червня біля столичної станції метро «Хрещатик» виник конфлікт між представниками ТЦК та (як виявилося) - колишнім військовим
відео - з соцмереж pic.twitter.com/dTQmEwMMOI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2024ВІДЕО ДНЯ
Дослівно: "Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ, ведуться слідчі дії".
Оновлено: За даними джерела УП в правоохоронних органах, затриманому 6 червня було повідомлено про підозру в самовільному залишенні військової частини або місця служби, а також нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинених в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 5 ст. 407 КК України).
Також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В свою чергу за повідомленням же столичної поліції, дізнавачі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України - побої і мордування. Підозру в цьому епізоді чоловіку ще не оголошували.