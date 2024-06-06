У Києві ексвійськовий напав на представника ТЦК

У Києві затримали колишнього військового, який встряв у конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця – представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: Київський міський ТЦК та СП, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За версією представників ТЦК, ввечері 5 червня біля метро "Хрещатик" до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.

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Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.

Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг, зазначають у ТЦК та СП.

5 червня біля столичної станції метро «Хрещатик» виник конфлікт між представниками ТЦК та (як виявилося) - колишнім військовим

відео - з соцмереж pic.twitter.com/dTQmEwMMOI ВІДЕО ДНЯ June 6, 2024

Дослівно: "Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ, ведуться слідчі дії".

Оновлено: За даними джерела УП в правоохоронних органах, затриманому 6 червня було повідомлено про підозру в самовільному залишенні військової частини або місця служби, а також нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинених в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 5 ст. 407 КК України).

Також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В свою чергу за повідомленням же столичної поліції, дізнавачі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України - побої і мордування. Підозру в цьому епізоді чоловіку ще не оголошували.