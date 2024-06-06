Німеччина схвалила план "тотальної оборони" у випадку нападу Росії на НАТО

Уряд Німеччини оновив "рамкову директиву про тотальну оборону" часів холодної війни щодо заходів безпеки на випадок агресії, з огляду на прогнози можливого нападу Росії на НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст директиви

Деталі: План "тотальної оборони" ґрунтується на припущенні, що в разі нападу Росії на НАТО німецькі війська будуть перекинуті на східний фланг.

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Зокрема, у разі нападу на Німеччину федеральний уряд має негайно оголосити про це через радіо та інтернет. Бундестаг до завершення агресії не можна буде розпустити, влада буде використовувати "спеціальні технології" для обміну секретною інформацією, а ЗМІ повинні "без затримки" оповіщати населення про важливі новини.

Передбачається, що німці повинні будуть використовувати для укриття підвальні приміщення в "міцних будівлях", підземні автостоянки або підземні залізничні станції. Лікарні мають бути готові до напливу пацієнтів. За потреби влада може віддавати наказ про евакуацію, при цьому сім'ї не можна буде розлучати.

На час війни влада Німеччини контролюватиме постачання продовольства, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання (рис, бобові, згущене молоко) та за потреби регулюватиме ціни чи запроваджуватиме систему талонів на харчі. Вона також може зобов'язувати компанії працювати виключно на потреби оборони й вилучати майно для армії.

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План "тотальної оборони" детально регламентує роботу комунальних служб і критичної інфраструктури. Приміром, сміття потрібно обов'язково прибирати, щоб запобігти епідеміям, а військова техніка матиме абсолютний пріоритет на дорогах і залізниці. Метеорологічні служби на час війни можуть із міркувань безпеки не повідомляти прогноз погоди.

Також у Німеччині в таких умовах повертається обов'язкова військова служба. Усі з 18 років повинні будуть працювати на роботах, причому вони можуть бути зобов'язані працювати у вихідні та святкові дні.

Нагадаємо: Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни у 2029 році. Водночас канцлер Олаф Шольц запевнив, що зробить все можливе, аби не допустити втягування Німеччини у війну.