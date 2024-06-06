Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 червня 2024, 17:49
Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб
Фото: Getty Images

Суд у Польщі засудив до тюремного ув'язнення від 1,5 до 5 років семеро осіб, включно з колишніми поліцейськими та лікаркою, які були звинувачені після смерті громадянина України у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Суд визнав підсудних винними у вбивстві з необережності 25-річного Дмитра Никифоренка шляхом побиття та насильницького притискання, а у випадку з лікарем – у нереагуванні на застосування до українця таких заходів примусу.

Реклама:

Найсуворіші покарання – п'ять років позбавлення волі – суд виніс двом вже колишнім співробітникам поліції. Інших двох колишніх офіцерів, лікарку і двох співробітників Вроцлавського центру допомоги особам, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння, було засуджено до тюремного ув'язнення на терміни від 1,5 до 4 років.

Дві співробітниці витверезника були виправдані.

Колишнім співробітникам поліції також заборонили займатися професійною діяльністю на строк від 4 до 10 років. Засуджені санітари витверезника не зможуть працювати на цій посаді протягом восьми років і трьох років, а лікарка – протягом п'яти років.

ВІДЕО ДНЯ

Засуджені також повинні виплатити батькам і нареченій загиблого по 200 000 злотих (близько 50 тисяч євро).

Батько Дмитра Никифоренка після оголошення вироку заявив, що його сина вбили, а підсудні мають бути засуджені за вбивство.

"Це має бути покарання у вигляді 25 років позбавлення волі", – сказав він.

Передісторія:

  • Трагедія сталася 30 липня 2021 року. Після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
  • Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. 
  • За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. 
  • Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті Никифоренка.

Теми: Польщаукраїнцісуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Польща
Польські фермери не розблокують у визначений час КПП "Рава-Руська – Гребенне"
Україна очікує, що Польща розблокує КПП "Рава-Руська"
У Польщі – скандал через покарання прикордонників, які стріляли під час сутички з мігрантами
Останні новини
06:13
Чехія відкриє культурний центр на Тайвані
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: