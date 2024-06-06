Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський: Ми зменшуємо штат Генштабу і забираємо у нього невластиві функції

Олександр ШумілінЧетвер, 6 червня 2024, 17:58
Сирський: Ми зменшуємо штат Генштабу і забираємо у нього невластиві функції
Фото: Генштаб

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що зараз триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу, що дозволяє посилювати управління в районах бойових дій.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ, де цитується Сирський

Деталі: Головнокомандувач розповів, що в рамках реалізаціі стратегії розвитку видів і окремих родів військ до 2035 року удосконалюються структури військового управління.

Реклама:

Пряма мова: "Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій".

Теми: ГенштабСирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: Напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
Генштаб: Найбільшу активність ворог проявляв біля села Сокіл на Покровському напрямку
Генштаб: Покровський напрямок залишається найгарячішим, ворог атакував 19 разів
Останні новини
06:13
Чехія відкриє культурний центр на Тайвані
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: