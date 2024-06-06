Сирський: Ми зменшуємо штат Генштабу і забираємо у нього невластиві функції

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що зараз триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу, що дозволяє посилювати управління в районах бойових дій.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ, де цитується Сирський

Деталі: Головнокомандувач розповів, що в рамках реалізаціі стратегії розвитку видів і окремих родів військ до 2035 року удосконалюються структури військового управління.

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Пряма мова: "Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій".