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Зеленський вже на церемонії до Дня висадки в Нормандії, де його зустрів Макрон

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 червня 2024, 18:31
Зеленський вже на церемонії до Дня висадки в Нормандії, де його зустрів Макрон
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув на пляж Омаха-біч, де відбудеться церемонія відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Подружжя Зеленських зустрічав французький президент Емманюель Макрон разом із дружиною Бріджит.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Le Figaro

Деталі: Як зазначено, присутні зустріли українського президента бурхливими оплесками.

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Очікують, що Зеленський у Нормандії проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Наступного дня після урочистих заходів у Нормандії Зеленського чекають у Парижі.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.

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У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну. 

Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.

Теми: ЗеленськийМакронФранція
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