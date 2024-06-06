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НАТО планує обмін розвідданими з Україною щодо можливостей Росії в галузі РЕБ

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 червня 2024, 18:56
НАТО планує обмін розвідданими з Україною щодо можливостей Росії в галузі РЕБ
Фото: Getty Images

Помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Веел повідомив, що Північноатлантичний альянс і Україна планують підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій та обміні розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Як оголосив ван Веел, угода, яка запроваджує нові стандарти для обміну інформацією між Україною та НАТО, зокрема про ланцюги постачання безпілотників, буде фіналізована до саміту Альянсу у Вашингтоні.

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Одна з цілей угоди – допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни, а для НАТО йдеться і про наслідування деяких прикладів швидкого впровадження і розгортання військових технологій.

"Українці впроваджують інновації на дуже високій швидкості. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не є статичною річчю. Це більше схоже на шахи", – вважає помічник генсека НАТО.

Заява ван Веела пролунала на першому Форумі оборонних інновацій Україна-НАТО, який відбувся в Кракові на початку тижня і в якому взяли участь представники 17 країни, зокрема України, Бельгії та США.

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Головною темою заходу було те, як протидіяти постійному глушінню Росією глобальної системи позиціонування GPS, що зробило неефективними деякі українські безпілотники та іноземну високоточну зброю.

Це особливо актуально з огляду на те, що низка західних держав дозволили використовувати свою зброю для ударів по території Росії.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Теми: НАТОУкраїнарозвідка
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