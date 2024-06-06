Президент Латвії назвав складові повної перемоги України у війні

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс на безпековому форумі Riga StratCom Dialogue у Ризі заявив, що перемога України у війні має ґрунтуватись на українській "формулі миру", а також членстві країни в Європейському Союзі та НАТО.

Джерело: Ринкевичс у відповідь на запитання головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, передає "Європейська правда"

Деталі: Мусаєва спитала президента Латвії, що саме він має на увазі під перемогою України, про яку згадував у своєму виступі на форумі.

Реклама:

Пряма мова: "У мене дуже проста відповідь на ваше запитання. Ми підтримуємо "формулу миру" президента Зеленського. Це перше. Друге – Україна має стати членом ЄС і членом НАТО. Ось що для нас означатиме повна перемога України в цій війні".

Передісторія:

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що західні партнери Києва здивовані зміною позиції України, яка пішла на поступки щодо рішення на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

В МЗС заперечили поступки інтересами України.

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути

ВІДЕО ДНЯ

Також дивіться відео Саміт миру: Є РІШЕННЯ. Документ про Україну, який ухвалять на зустрічі з Зеленським у Швейцарії