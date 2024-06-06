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З 8 червня на Одещині планують відкрити для відвідування перші пляжі

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 червня 2024, 19:47
З 8 червня на Одещині планують відкрити для відвідування перші пляжі
Фото - Getty Images

В Одеській області з 8 червня планують відкрити для відвідування перші пляжі, там триває перевірка щодо безпеки для людей.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер на брифінгу, повідомляє "Суспільне"

Деталі: Зокрема в Одесі пропонують відкрити 20 пляжів, зазначив голова ОВА.

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Пряма мова: "Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамінів, який би ми не пропонували. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів".

Деталі: Людям також планують дозволити відпочивати в лагуні у селі Приморське. За словами Кіпера, також сподіваються відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове.

Пряма мова: "Там є дві застороги: перша – це, звичайно, військова, друга – там поруч кордон із Румунією. І сьогодні (6 червня, – ред.) з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на човнах по каналах".

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Деталі: Кіпер додав, що комісії працюють над питанням ефективності встановлення в морі сіток для небезпечних вибухових предметів. Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.

Пряма мова: "Ті міни, які ми бачили в морі, плавали на поверхні, це було біля Ізмаїла, це великі, військові їх одразу засікають. Щодо малих, то в тому році вони припливли з Херсону та Дніпра, вони десь 10-15 см під водою. Тому ми ставили сітки. Зараз їх немає, вивчаємо питання щодо їхньої ефективності. Було багато критики, що сітку вода рве, я розумію, і на зустрічі з бізнесом, один із власників пляжу сказав, що майже щотижня їх міняв і це не дає ефекту".

Теми: Одеська областьЧорне мореОдесапляжі
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