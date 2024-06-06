Генштаб: Ворог помітно активізувався на Времівському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про 69 російських атак на фронті від початку доби 6 червня.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території РФ, зокрема з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено.

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На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М’ясожарівки.

За попередньою інформацією на Лиманському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев’ять разів".

Деталі: На Сіверському напрямку зросла активність росіян в районі Верхньокам’янського. На Покровському напрямку наразі тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Напрямок залишається одним з найгарячіших, за даними Генштабу.

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Також у відомстві пишуть, що російські війська помітно активізувались на Времівському напрямку: тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак за добу зросла до дев’яти.